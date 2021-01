Voici la réaction d'Emmanuel Macron à la publication d'un Franco-algérien

Morad Attik est directeur général d’Evolukid, une plateforme d’apprentissage de la programmation, la robotique et l’électronique basée dans la région parisienne. Si celui-ci était méconnu jusqu’ici du grand public, sa récente publication aura tout changé. Pour exprimer sa satisfaction face à la réaction de sa mère à propos de sa réussite en France, il publie :



« Quand ta mère vient te rendre visite dans tes bureaux pour la première fois en 5 ans… C’est mieux que de passer à France 2, TF1 et de signer 10 partenariats avec des boîtes du CAC40. (…) Tu lui fais visiter tes quatre bureaux, tu lui présentes ton équipe de 10 salariés avec plus de fierté que si c’était M. le président Emmanuel Macron en personne (désolé, M. le président). Elle te regarde émue et elle te sort ’je suis fière de vous, toi et ton frère’… Ça vaut 5 levées de fonds ».



Il ne faudrait pas plus pour attirer l’attention du président français. Emmanuel Macron a peu de temps après réagi à la publication : « Après avoir vu votre message, je peux vous dire que la fierté de votre mère est partagée. Bravo à vous et à vos équipes ».

Cette déclaration de M. Macron a visiblement ému M. Attik qui se dit être extrêmement touché par le message du président Emmanuel Macron.



Toujours dans ses publications pour exprimer son bonheur, le franco-algérien finit par faire une publication qui crée la polémique.

« Nos frères marocains embrassent la main de leurs parents. Chez nous, on embrasse la tête », a-t-il affirmé. Il illustre sa publication avec photo de lui en train d’embrasser la tête de sa mère. De quoi hérisser certains Marocains qui accusent ce dernier d’être désobligeant à cause de sa fortune