WhatsApp : Des risques de fuite des données personnelles des utilisateurs

WhatsApp est sous le feu des critiques depuis jeudi 7 janvier 2021 après avoir demandé à ses quelque deux milliards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation, lui permettant de partager plus de données avec sa maison-mère Facebook. Les utilisateurs qui refusent ne pourront plus accéder à leur compte à partir du 8 février. Le groupe cherche à monétiser sa plateforme en permettant aux annonceurs de contacter leurs clients via WhatsApp, voire d'y vendre directement leurs produits, comme c'est déjà le cas en Inde.



Selon l'entreprise, les données qui pourront être partagées entre WhatsApp et l'écosystème d'applications de Facebook (dont Instagram et Messenger) comprennent les contacts et les informations du profil, à l'exception du contenu des messages qui restent chiffrés.



Des dénonciations ont depuis éclaté sur les réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs de whatsapp se plaignent de la confidentialité de leurs discussions et d’une possible fuite des données personnelles. D’autres se plaignent par ailleurs de la vente des données personnelles des utilisateurs aux puissances dans le but d’exploitations. Les utilisateurs cherchent depuis une autre application de messagerie plus fiable et plus sécurisée.



Elon Musk, l'emblématique patron de Tesla, conseille d’ailleurs d’utiliser l’application concurrente de wharsapp, l'application de messagerie sécurisée Signal qui selon lui est plus sécurisé et plus fiable.

Signal caracole depuis l’annonce de whatsapp en tête des téléchargements en Inde, en Allemagne, en France, ou encore à Hong Kong a-t-on appris ce samedi 9 janvier 2021