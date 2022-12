WhatsApp ne marchera plus sur ces téléphones à partir du 31 Décembre

A cette question, il faut répondre par une autre question qui consistera à se demander si son téléphone est de la dernière génération. Si oui la probabilité est forte pour continuer sans souci avec la messagerie la plus facile et la plus rapide. Dans le cas contraire, il va falloir changer de téléphone si on tient toujours à WhatsApp. Mais on peut bien essayer de savoir à partir de son téléphone. Allez dans les paramètres si vous avez en main un Android Samsung par exemple.

Sélectionnez "Informations Systèmes" pour voir si la version du téléphone est au moins 4.1. Égale ou plus, pas d’inquiétude à se faire. La vérification est aussi possible sur votre iPhone lorsque vous allez dans les réglages. Allez successivement sur "Général" et "Informations". Ici, c’est la version d’iOS du smartphone qu’il faut vérifier. Si la version est au moins sous iOS 12 c’est parfait pour continuer l’aventure avec WhatsApp sans souci à partir du 31 Décembre.

Pas la peine pour les détenteurs d’Apple iPhone 5c par exemple, de même pour les Apple iPhone 5 ; Archos 53 Platinum ; Huawei Ascend D Quad XL ; Lenovo A820 ; LG Enact ; LG Lucid 2 ; LG Optimus L4 II, pour ne citer que ceux-ci parmi tant d’autres.