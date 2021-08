Windows 11 : ce qui faut savoir sur le nouvel OS de Microsoft

Le système d’exploitation est fier de son nouveau design avec ses icônes de barre des tâches centrées, ses fenêtres aux coins arrondis et son nouveau système de widgets. Mais ce n’est pas le seul changement que Microsoft a apporté à Windows 11. L’une des plus grandes nouveautés est également sa prise en charge native des jeux et applications Android, qui ouvre la porte à un écosystème de plus en plus riche.



L’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella (Satya Nadella), a déclaré que la nouvelle version de Windows est en train de devenir un événement majeur. Pour lui, c’est « l’une des mises à jour Windows les plus importantes de ces dix dernières années. Le système d’exploitation en question est bien entendu Windows 11. Il a été officiellement publié lors d’une conférence en ligne de 45 minutes le 24 juin. De façon officielle, le système d’exploitation a été publié et la fonctionnalité ont également été dévoilées. Surtout parce que Microsoft a commencé à publier la première version bêta pour les membres du programme Windows Insider, cela nous a permis de bien comprendre les nombreuses nouvelles fonctionnalités qui nous attendaient.