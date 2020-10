Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Abdominoplastie Paris ! Questions et réponses

L'abdominoplastie Paris est une opération qui permet d'éliminer l'excès de peau et de tissu adipeux de la zone abdominale, principale cause de cet " abdomen en tablier " disgracieux et gênant. Sachez en plus en découvrant notre article où le Docteur Riccardo Marsili de Paris nous à énormément aidé.







La candidate idéale, le candidat idéal :



La demande de cette chirurgie est faite par des patients qui ont fait face à des régimes drastiques et qui ont maintenant un excès de peau au niveau abdominal ou par des femmes qui, suite à une ou plusieurs grossesses, voient maintenant leur ventre flasque, affecté par un état évident de ptose tissulaire. L'abdominoplastie, représente une solution infaillible surtout dans les cas de difficulté à traiter les imperfections avec une activité physique constante et des régimes alimentaires qui ne sont pas toujours en mesure de garantir une récupération totale de la fermeté abdominale.





AVANT UNE ABDOMINOPLASTIE



Avant de procéder à l'abdominoplastie, le patient subira un examen approfondi avec le chirurgien, au cours duquel il sera soumis à une série de contrôles médicaux. En particulier, le médecin évaluera l'état de la ptose tissulaire du patient et, en tenant compte des attentes réelles du patient, fournira des informations sur les techniques opératoires qui sont conçues pour atteindre le résultat souhaité. De plus, lors de la visite, il sera possible pour le chirurgien d'évaluer l'état de santé du patient qui, s'il est atteint d'une hernie abdominale, pourra également obtenir une résolution de ce problème pendant la phase opératoire.





DANS LA SALLE D'OPÉRATION



L'opération d'





ABDOMINOPLASTIE ET MINI-ABDOMINOPLASTIE



Pour changer l'apparence de votre abdomen, en plus de la technique classique d'abdominoplastie, il est possible pour le patient d'opter, s'il est un candidat idéal, pour une mini-abdominoplastie. L'intervention est dans ce cas, réalisée exclusivement sous anesthésie locale avec sédation et consiste en une seule incision faite sous la zone ombilicale, plus précisément entre le nombril et le pubis. Le but est le même que celui d'une abdominoplastie classique, c'est-à-dire obtenir une nouvelle tension abdominale en enlevant l'excès de tissu, mais dans le cas d'une mini-lésion, le décollement chirurgical qui est effectué est certainement moindre. En fait, la mini-abdominoplastie est généralement nécessaire pour la correction des résultats esthétiques produits par une ancienne césarienne, donc la peau n'est pas très tonique et tombe sous la zone ombilicale.





ABDOMINOPLASTIE ET LIPOADDOMINOPLASTIE



Afin d'obtenir un résultat harmonieux et naturel et un abdomen tonique dans toutes ses parties, l'abdominoplastie classique est souvent associée à des techniques de lipo-addominoplastie. Dans ce cas, non seulement l'excès de peau et de tissu adipeux est enlevé, mais pour obtenir une tonicité parfaite de l'abdomen, on utilise une reconstruction des muscles de la paroi abdominale, en enlevant également l'excès de tissu adipeux présent dans la partie supérieure des hanches et de l'abdomen. Par rapport à une abdominoplastie classique, le chirurgien utilise la liposculpture bien connue, réalisée sur toute la surface abdominale. Cette phase précède la première incision chirurgicale permettant une sorte de décollement primaire des tissus par de fines canules qui préservent également l'intégrité du système lymphatique et réduisent l'incidence des complications postopératoires.



Torsoplastie ?



Lorsque l'abdominoplastie seule n'est pas efficace pour améliorer l'apparence générale de la région abdominale et au-delà, le chirurgien opte pour une torsoplastie. Il s'agit d'une technique de chirurgie bariatrique qui vise à redonner du tonus à d'anciens patients obèses. La chirurgie est pratiquée dans les cas où l'excès de graisse n'est visible que dans l'abdomen mais aussi dans les hanches et dans la partie postérieure du tronc. Dans ce cas, les incisions pratiquées pour l'ablation des tissus sont différentes et spécifiquement circonférentielles. Cependant, même dans ce cas, si la chirurgie, le pré et le postopératoire sont correctement effectués et suivis, même ces cicatrices peuvent être facilement cachées. L'abdominoplastie est aussi souvent réalisée en association avec des techniques de remodelage des fesses, compte tenu de son champ opératoire (bas du tronc).





POST-CHIRURGIE D'UNE ABDOMINOPLASTIE



L'abdominoplastie est une opération plutôt délicate et c'est pourquoi il est généralement considéré comme approprié que le patient passe au moins une nuit à la clinique après l'opération pour être suivi sous strict contrôle médical. L'utilisation classique de la thérapie anti-douleur, généralement déjà commencée en salle d'opération, permet au patient de se reposer pendant le cours post-opératoire sans douleur gênante. Pour une récupération totale de l'abdomen, il sera conseillé d'attendre quelques semaines, car la zone opérée sera encore caractérisée par un gonflement et un œdème dans les premiers stades. Cependant, afin de garantir une récupération plus rapide et parfaite et des résultats optimaux, le patient devra porter une gaine de contention spéciale nécessaire pendant quelques semaines, particulièrement adaptée pour une utilisation 24 heures sur 24 pendant 3 semaines et ensuite seulement la nuit le mois suivant. De plus, pour éviter que les cicatrices futures ne deviennent évidentes, il est conseillé, après l'opération, d'appliquer dans l'abdomen des pommades anticoloïdes spéciales, utiles pour une cicatrisation optimale. Enfin, il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour reprendre les activités sportives et s'exposer aux rayons du soleil. En ce qui concerne le travail, une semaine est plus que suffisante pour retrouver la santé et reprendre vos engagements.





RÉSULTATS DES ABDOMINOPLASTIES



Après l'opération d'abdominoplastie, le patient verra enfin son abdomen plat et tonifié, sans rides ni vergetures, comme il n'en a peut-être jamais vu auparavant. Il s'agit donc d'une opération qui offre des résultats parfaits qui durent longtemps.





ALTERNATIVES À L'ABDOMINOPLASTIE



En présence d'un excès de peau et de graisse évident sur la zone abdominale, il n'est pas toujours suffisant de recourir à des régimes spécifiques et à l'exercice physique. En fait, pour éliminer ce défaut esthétique important, dans certains cas, l'abdominoplastie sont la seule ligne de vie. D'autre part, dans des cas spécifiques, il existe des alternatives à la mini-abdominoplastie, qui favorisent une réduction de l'atonie abdominale légère. Il s'agit de traitements de médecine esthétique, comme la radiofréquence, dont la durée et le nombre de séances sont établis à l'avance par le médecin après une analyse minutieuse de l'état du patient.



josie bonet













