Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Blépharoplastie inférieure Paris, questions et réponses

Qu'est-ce que c'est ?

La blépharoplastie est une intervention de chirurgie plastique esthétique indiquée pour la correction des imperfections des paupières inférieures.





Pourquoi une intervention chirurgicale est-elle nécessaire ?

Les yeux sont une zone très expressive du visage et le regard est l'un des principaux moyens de communication sociale. La blépharoplastie inférieure est l'intervention idéale pour rajeunir et éclaircir le regard et le visage, lorsque les paupières apparaissent "tombantes" et avec des poches graisseuses évidentes, présentant une orientation vers le bas de la queue de l'œil, un entropion et un ectropion. La blépharoplastie inférieure rajeunit les paupières affaissées et élimine les poches, mais n'a pas d'effet complet sur les rides et la ptose frontale. Dans ce cas, une blépharoplastie supérieure et/ou un lifting temporal sont également nécessaires.



Que faut-il faire avant l'opération ?

Une première consultation avec le chirurgien plasticien permettra d'éliminer les doutes et les perplexités, de comprendre exactement comment l'opération sera réalisée et quelles sont les options et les possibilités pour votre cas. Afin d'obtenir un résultat optimal, les variations minimales possibles de la procédure chirurgicale seront évaluées en fonction des caractéristiques anatomiques du patient, en tenant compte de la forme de l'œil, du relâchement de la peau des paupières, de la présence de rides, de la présence de dépôts de graisse (poches), de la forme des sourcils et de l'état général du visage. La visite est sans engagement et permet de recevoir toutes les informations concernant le programme chirurgical et post-chirurgical, les médicaments à prendre, les tests et contrôles à effectuer, et les coûts. Il existe deux possibilités chirurgicales

- blépharoplastie transcutanée avec incision de la peau le long des plis naturels de la paupière inférieure et retrait de l'excès de peau et de tissu graisseux.

- blépharoplastie transconjonctivale avec une incision interne au niveau de la conjonctive de la paupière. Cette technique est recommandée en cas d'excès de tissu graisseux sans excès de peau et chez les patients plus jeunes.



Comment se déroule l'opération ?

La blépharoplastie inférieure bilatérale est réalisée sous anesthésie locale avec sédation et dure en moyenne 60 minutes. Le patient ne ressent aucune douleur, ni pendant ni immédiatement après l'opération, grâce à l'effet analgésique prolongé de ce type de technique d'anesthésie. En fin d'opération, de petits sacs de glace sont placés sur les paupières pour limiter la formation d'œdèmes et donc de gonflements. Le patient peut rentrer chez lui une à deux heures après la fin de l'opération.



Que se passe-t-il après l'opération ?

Les premiers jours après l'opération, un gonflement local temporaire, une légère douleur, un larmoiement, des démangeaisons, des yeux secs et une sensibilité à la lumière seront normaux. Ces symptômes sont résolus avec des médicaments analgésiques normaux et des gouttes pour les yeux. La première visite de contrôle a lieu environ 6 ou 7 jours après l'opération, au cours de laquelle toutes les sutures seront retirées. Les activités quotidiennes normales peuvent être reprises 3 jours après l'opération, tandis que les activités sportives peuvent être reprises après environ 30 jours.



Des médicaments ?

L'utilisation d'un type particulier de médicament n'est pas indiquée.

Des cicatrices ?

Les cicatrices résiduelles suivent, en cas de blépharoplastie transcutanée, les lignes de tension minimale de la peau des paupières et seront situées, presque invisibles, immédiatement sous le bord de la paupière. Dans le cas d'une blépharoplastie transconjonctivale, les cicatrices seront absentes.



Les résultats ?

Le résultat de l'intervention chirurgicale dépend de plusieurs facteurs : l'état clinique initial du patient, la capacité de cicatrisation et le respect des indications postopératoires données par le chirurgien. Ces indications sont : l'hygiène oculaire, les compresses froides, l'utilisation de collyres lubrifiants, l'éviction de l'alcool, l'absence de lentilles de contact et l'abstention d'exposition au soleil jusqu'à guérison complète. Le résultat de la blépharoplastie est évidemment destiné à s'estomper avec le temps en raison de la progression inexorable du processus naturel de vieillissement.



Quels sont les risques possibles ?

Les complications de l'opération sont rares, mais possibles : hématomes et saignements, infection, retard de cicatrisation de la plaie chirurgicale, mauvaise cicatrisation, modification de la sensibilité de la peau.



Sites internet conseillés par notre rédaction : https://www.crpce.com/chirurgie-esthetique/blepharoplastie https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-visage/blepharoplastie-paris https://www.docteursarfati.com/chirurgie-du-visage/le-regard/chrirugie-des-paupieres/ https://drderhy.com/traitements/visage-cou/le-regard/blepharoplastie-esthetique-des-paupieres/ https://docteurpicard.com/chirurgie-esthetique-paris/visage/blepharoplastie-inferieure/ Les yeux sont une zone très expressive du visage et le regard est l'un des principaux moyens de communication sociale. La blépharoplastie inférieure est l'intervention idéale pour rajeunir et éclaircir le regard et le visage, lorsque les paupières apparaissent "tombantes" et avec des poches graisseuses évidentes, présentant une orientation vers le bas de la queue de l'œil, un entropion et un ectropion. La blépharoplastie inférieure rajeunit les paupières affaissées et élimine les poches, mais n'a pas d'effet complet sur les rides et la ptose frontale. Dans ce cas, une blépharoplastie supérieure et/ou un lifting temporal sont également nécessaires.Une première consultation avec le chirurgien plasticien permettra d'éliminer les doutes et les perplexités, de comprendre exactement comment l'opération sera réalisée et quelles sont les options et les possibilités pour votre cas. Afin d'obtenir un résultat optimal, les variations minimales possibles de la procédure chirurgicale seront évaluées en fonction des caractéristiques anatomiques du patient, en tenant compte de la forme de l'œil, du relâchement de la peau des paupières, de la présence de rides, de la présence de dépôts de graisse (poches), de la forme des sourcils et de l'état général du visage. La visite est sans engagement et permet de recevoir toutes les informations concernant le programme chirurgical et post-chirurgical, les médicaments à prendre, les tests et contrôles à effectuer, et les coûts. Il existe deux possibilités chirurgicales- blépharoplastie transcutanée avec incision de la peau le long des plis naturels de la paupière inférieure et retrait de l'excès de peau et de tissu graisseux.- blépharoplastie transconjonctivale avec une incision interne au niveau de la conjonctive de la paupière. Cette technique est recommandée en cas d'excès de tissu graisseux sans excès de peau et chez les patients plus jeunes.La blépharoplastie inférieure bilatérale est réalisée sous anesthésie locale avec sédation et dure en moyenne 60 minutes. Le patient ne ressent aucune douleur, ni pendant ni immédiatement après l'opération, grâce à l'effet analgésique prolongé de ce type de technique d'anesthésie. En fin d'opération, de petits sacs de glace sont placés sur les paupières pour limiter la formation d'œdèmes et donc de gonflements. Le patient peut rentrer chez lui une à deux heures après la fin de l'opération.Les premiers jours après l'opération, un gonflement local temporaire, une légère douleur, un larmoiement, des démangeaisons, des yeux secs et une sensibilité à la lumière seront normaux. Ces symptômes sont résolus avec des médicaments analgésiques normaux et des gouttes pour les yeux. La première visite de contrôle a lieu environ 6 ou 7 jours après l'opération, au cours de laquelle toutes les sutures seront retirées. Les activités quotidiennes normales peuvent être reprises 3 jours après l'opération, tandis que les activités sportives peuvent être reprises après environ 30 jours.L'utilisation d'un type particulier de médicament n'est pas indiquée.Des cicatrices ?Les cicatrices résiduelles suivent, en cas de blépharoplastie transcutanée, les lignes de tension minimale de la peau des paupières et seront situées, presque invisibles, immédiatement sous le bord de la paupière. Dans le cas d'une blépharoplastie transconjonctivale, les cicatrices seront absentes.Le résultat de l'intervention chirurgicale dépend de plusieurs facteurs : l'état clinique initial du patient, la capacité de cicatrisation et le respect des indications postopératoires données par le chirurgien. Ces indications sont : l'hygiène oculaire, les compresses froides, l'utilisation de collyres lubrifiants, l'éviction de l'alcool, l'absence de lentilles de contact et l'abstention d'exposition au soleil jusqu'à guérison complète. Le résultat de la blépharoplastie est évidemment destiné à s'estomper avec le temps en raison de la progression inexorable du processus naturel de vieillissement.Les complications de l'opération sont rares, mais possibles : hématomes et saignements, infection, retard de cicatrisation de la plaie chirurgicale, mauvaise cicatrisation, modification de la sensibilité de la peau.



Marcia Parisis

Lu 32 fois











Flashback : < > Travailler sa beauté Intérieure Ramonage Paris, prix, devis, tarif Plombier chauffagiste Paris, tarification et intervention Infos Business | Italia