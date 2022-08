Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Conseil conduite automobile



Beaucoup de nouveaux automobilistes se demandent comment bien conduire une voiture. Pour l'instant, pour bien conduire une voiture, il suffit de respecter le code de la route et les composants de la voiture. L'expérience vous aidera à bien conduire la voiture, mais pour raccourcir le temps et brûler quelques étapes, quelques conseils vous seront utiles.









Le confort est important, si vous êtes de petite taille ou si votre voiture a un tableau de bord particulièrement haut, vous devrez relever le siège de la voiture de quelques centimètres, il y a généralement un levier à gauche du siège et avec le bouton sous le siège, vous pouvez le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière, lorsque vous le réglez, assurez-vous que votre pédale peut presser le pied d'embrayage jusqu'en bas.

Si la voiture que vous voulez conduire est dotée d'un système de transmission automatique, je vous recommande de lire cet article ; à l'inverse, si la voiture que vous voulez conduire est dotée d'une transmission manuelle, vous pouvez découvrir comment la gérer à l'aide de ce guide.

Essayez de privilégier une voiture bien préparée : apprendre à conduire une voiture qui n'a toujours pas de direction assistée est une véritable tragédie ! Une voiture doit être fiable et il est préférable de commencer à conduire avec une petite voiture afin d'éviter la première approche avec des voitures trop petites (comme la smart) ou trop grandes (comme le X5).

Essayez de maintenir une vitesse constante afin d'éviter d'accélérer sans crainte et de freiner trop fort.

Respectez les limitations de vitesse, faites attention aux panneaux de signalisation et évitez les distractions au volant (téléphone portable, cigarettes, musique trop forte...).

Appliquez tous les principes de l'éco-conduite pour économiser du carburant et respecter l'embrayage, les freins et le moteur :

N'utilisez que la première vitesse pour démarrer

Utilisez des vitesses réduites dans les montées

N'accélérez jamais en changeant de vitesse

Engagez la vitesse supérieure dès que l'aiguille du compte-tours du moteur a presque atteint 2 000 tr/min.

Si vous conduisez une moto, ne changez jamais de vitesse sans engager l'embrayage !

Pour réduire la pression sur le moteur, passez toujours à la vitesse supérieure chaque fois que possible, jusqu'à ce que le rapport le plus élevé soit atteint. Cela vous permettra également d'économiser beaucoup de carburant.

N'essayez pas de rouler à basse vitesse avec des rapports élevés : cela réduirait la vitesse maximale du véhicule.



En savoir plus :

Si vous apprenez à conduire une voiture, faites confiance à un bon instructeur. Si vous avez un frère ou une sœur aîné(e) aimant(e) ou un parent patient, vous pouvez essayer la conduite en famille. Abstenez-vous de cette option si les membres de votre famille sont nerveux et brusques : apprendre à conduire une voiture avec une personne anxieuse qui risque de vous crier dessus en permanence ne peut que nuire à votre confiance ! N'oubliez pas : vous ne cessez jamais d'apprendre, vous pouvez toujours vous améliorer.Le confort est important, si vous êtes de petite taille ou si votre voiture a un tableau de bord particulièrement haut, vous devrez relever le siège de la voiture de quelques centimètres, il y a généralement un levier à gauche du siège et avec le bouton sous le siège, vous pouvez le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière, lorsque vous le réglez, assurez-vous que votre pédale peut presser le pied d'embrayage jusqu'en bas.Si la voiture que vous voulez conduire est dotée d'un système de transmission automatique, je vous recommande de lire cet article ; à l'inverse, si la voiture que vous voulez conduire est dotée d'une transmission manuelle, vous pouvez découvrir comment la gérer à l'aide de ce guide.Essayez de privilégier une voiture bien préparée : apprendre à conduire une voiture qui n'a toujours pas de direction assistée est une véritable tragédie ! Une voiture doit être fiable et il est préférable de commencer à conduire avec une petite voiture afin d'éviter la première approche avec des voitures trop petites (comme la smart) ou trop grandes (comme le X5).Essayez de maintenir une vitesse constante afin d'éviter d'accélérer sans crainte et de freiner trop fort.Respectez les limitations de vitesse, faites attention aux panneaux de signalisation et évitez les distractions au volant (téléphone portable, cigarettes, musique trop forte...).Appliquez tous les principes de l'éco-conduite pour économiser du carburant et respecter l'embrayage, les freins et le moteur :N'utilisez que la première vitesse pour démarrerUtilisez des vitesses réduites dans les montéesN'accélérez jamais en changeant de vitesseEngagez la vitesse supérieure dès que l'aiguille du compte-tours du moteur a presque atteint 2 000 tr/min.Si vous conduisez une moto, ne changez jamais de vitesse sans engager l'embrayage !Pour réduire la pression sur le moteur, passez toujours à la vitesse supérieure chaque fois que possible, jusqu'à ce que le rapport le plus élevé soit atteint. Cela vous permettra également d'économiser beaucoup de carburant.N'essayez pas de rouler à basse vitesse avec des rapports élevés : cela réduirait la vitesse maximale du véhicule.En savoir plus : https://donilocation.ch/location-auto/vaud/



josie bonet

Lu 33 fois











Flashback : < > Hyacorp Paris, injections et traitement Lausanne à découvrir en voiture Location de voiture Aigle en Suisse Infos Business | Italia