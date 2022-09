Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Est-ce que cette femme est faîte pour moi ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas seulement les femmes qui demandent un coaching amoureux, mais aussi beaucoup de jeunes hommes, souvent pour savoir si la femme à leurs côtés est vraiment la bonne.



Bien sûr, si l'on en est arrivé là, un point d'interrogation apparaît et cela signifie probablement que quelque chose est remis en question.



Nous avons souvent parlé du fait qu'une relation, en fait tout type de relation, qu'elle soit sentimentale, sociale et/ou professionnelle, passe toujours par différentes étapes, et ce afin d'évoluer et de grandir.



Tout change et ce qui ne change pas est destiné à mourir et à se transformer en quelque chose de différent.



C'est une loi de la nature dont rien n'est exclu.



Même une relation affective est donc soumise à cette loi et passe nécessairement par 4 phases, comparables aux 4 saisons, avec l'astuce de placer l'été, la période la plus chaude, au sommet de la chaîne.



Ainsi, une relation devra nécessairement passer par un automne et un hiver pour renaître au printemps, et si un couple n'est pas capable de traverser cette période, il ne pourra guère aller de l'avant.



Est-il donc juste de se demander, en ces temps de crise, qui avons-nous devant nous, ou plutôt à nos côtés, même en tenant compte du fait que, physiologiquement, comme nous l'avons dit, la femme après 40 ans change ?



Bien sûr que oui, et ce n'est pas seulement un droit, c'est une obligation car garder tout à l'intérieur ne donnerait pas la possibilité de la confrontation nécessaire.



Examinons cela plus en détail.

La bonne femme



Beaucoup de femmes font la même erreur.



En apparence, elles rejettent l'idée de devoir materner leurs hommes mais, inévitablement, elles tombent dans ce piège et deviennent une partie inconfortable de leur vie.



Une femme, en principe, doit laisser son partenaire libre de s'exprimer, d'apprendre, voire de faire des erreurs, en l'encourageant à aller toujours plus loin si c'est ce qu'il veut.



Trop de femmes, par contre, comme le ferait une mère à l'ancienne, lèvent le doigt sur leur homme, surtout si les choses ne se passent pas comme elles le souhaitent ou l'attendent.



Il est évident que je ne peux pas parler au nom de tous les hommes, mais ce qui ressort des sessions, c'est presque toujours une frustration liée au fait que la femme ne les encourage pas, voire qu'elle éteint souvent leurs ambitions.



Plus la femme adopte une attitude de reproche à l'égard de son partenaire, plus celui-ci abandonne.



En effet, à partir d'un certain âge, on n'a plus envie de discuter et on a tendance à se laisser aller.



Plus cela se produit, plus le couple s'effrite avec des "je te l'avais dit" non exprimés.



Alors la confiance se brise et avec elle le lien émotionnel.



Un lien, entre autres, déjà mis à rude épreuve par l'approche de l'hiver, qui, inévitablement, ne survivra pas à la première neige.



Tout ceci étant dit, comment un homme peut-il reconnaître la bonne femme ?

La bonne personne pour nous



Il n'y a pas de formule magique en



Reconnaître la bonne personne pour un homme ou une femme peut parfois s'avérer très difficile.



Dans les affaires de cœur, il ne devrait y avoir que des certitudes et nous ne devrions être guidés que par le sentiment.



Malheureusement, l'esprit veut aussi sa part et la logique s'y oppose souvent.



Si nous étions des débutants, reconnaître la bonne femme serait simple : ce serait la personne qui fait battre notre cœur, qui nous trouble, qui nous fait rougir, etc.



Lorsque, par contre, nous sommes matures, et il faut le répéter, ce n'est pas une question d'âge mais d'expérience, certaines règles s'appliquent un peu moins et nous devenons un peu plus froids.



Bien sûr, l'œil veut aussi son rôle maintenant, mais plus que l'esthétique, nous recherchons le bien-être.



Avez-vous déjà entendu dire que les femmes d'un certain âge préfèrent le confort à l'élégance et à l'apparence ?



Oui, c'est vrai, du moins pour beaucoup d'entre nous.



Nous préférons des baskets confortables à un talon de 12, bien sûr quand nous pouvons le faire.



C'est également le cas pour les hommes.

Qui est la bonne femme alors ?



Elle est le compagnon qui sera aussi un ami, un ailier.



La femme idéale sera celle avec laquelle vous avez des intérêts communs, pas tous bien sûr car dans une relation nous avons besoin de notre propre espace, mais un bon 80 pour cent (parfois les chiffres rendent le concept meilleur, prenez-le comme exemple).



Elle est aussi la femme avec laquelle vous êtes à l'aise, avec laquelle vous pouvez être vous-même sans filtres, la femme qui sait vous comprendre et vous appréhender, l'être qui ne veut pas vous changer parce que vous êtes bien comme vous êtes.



Mais elle est aussi la femme qui vous soutient, vous encourage, qui n'intervient pas parce qu'elle vous fait confiance.



Elle est la femme avec laquelle il y a et il y aura des projets, avec laquelle vous vivez le "ici et maintenant" et construisez en même temps l'avenir.



Non, nous ne parlons pas d'un ornement ou même d'un extra-terrestre.



La même femme sera également capable de se disputer, de vous crier parole de voyante !



Stella Love Coach



