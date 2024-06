Faire son abdominoplastie à Genève

Première Consultation

Prise de Rendez-vous

La première étape est de prendre rendez-vous pour une consultation initiale. Cela peut se faire par téléphone, en ligne via le site web de la clinique, ou en personne.

Discussion des Objectifs

Lors de cette première rencontre, le Dr. Benadiba vous pose des questions pour comprendre vos motivations et vos attentes vis-à-vis de l'abdominoplastie.

Il est important de discuter ouvertement de vos souhaits pour qu'il puisse vous conseiller au mieux.

Examen Médical

Le Dr. Benadiba procède à un examen physique de votre abdomen pour évaluer la quantité de peau excédentaire, la qualité de la peau, et la présence de graisse sous-cutanée.

Il examine également les muscles abdominaux pour vérifier s'ils sont relâchés ou séparés, ce qui est souvent le cas après une grossesse ou une perte de poids importante.

Explication des Options

Le Dr. Benadiba vous explique les différentes techniques d’abdominoplastie disponibles, comme l'abdominoplastie complète, la mini-abdominoplastie ou l'abdominoplastie en ancre.

Il vous montre des exemples de résultats possibles à l'aide de photos avant-après ou de simulations pour illustrer les résultats potentiels.

Il discute des risques potentiels et des complications possibles liées à la procédure.

Planification de la Chirurgie

Une fois que toutes les informations ont été discutées et que vous avez pris une décision éclairée sur la procédure, une date pour la chirurgie est fixée.

Vous recevez des instructions préopératoires, y compris la nécessité de réaliser certains tests médicaux, comme des analyses de sang.

Le Dr. Benadiba vous fournit une liste des médicaments à éviter avant l'opération et des recommandations sur l’arrêt de la consommation de tabac et d’alcool.

Déroulement de l'Opération

Jour de la Chirurgie

Le jour de la chirurgie, vous arrivez à la clinique à l'heure prévue. Vous êtes accueilli par l'équipe médicale qui vous prépare pour l'opération.

Vous rencontrez l’anesthésiste qui vous explique le déroulement de l’anesthésie générale.

Procédure Chirurgicale

Le Dr. Benadiba effectue une incision horizontale dans la région située entre le pubis et le nombril. La longueur de l'incision dépend de la quantité de peau excédentaire à retirer.

Si nécessaire, une seconde incision autour du nombril peut être réalisée pour enlever l'excès de peau dans la partie supérieure de l'abdomen.

Les muscles abdominaux sont resserrés et suturés pour créer une paroi abdominale plus ferme.

L'excès de peau est retiré et la peau restante est redrapée de manière à obtenir un abdomen plus plat et plus tendu.

Le nombril est repositionné si nécessaire, et les incisions sont fermées avec des sutures.

Des drains peuvent être placés pour éliminer l'excès de liquide et de sang.

Post-Opératoire Immédiat

Après la chirurgie, vous êtes surveillée en salle de réveil jusqu’à ce que vous soyez suffisamment alerte pour retourner chez vous. Cela prend généralement quelques heures.

Vous recevez des instructions détaillées sur les soins à domicile, y compris la manière de prendre vos médicaments, de prendre soin des incisions, et les signes d’alerte à surveiller.

Gestion de la Douleur

Médicaments

Le Dr. Benadiba vous prescrit des analgésiques pour gérer la douleur post-opératoire. Ces médicaments peuvent inclure des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des analgésiques plus forts si nécessaire.

Des antibiotiques peuvent être prescrits pour prévenir les infections, et des médicaments anti-nauséeux peuvent être donnés pour contrer les effets secondaires de l’anesthésie.

Soins à Domicile

Vous recevez des instructions sur la manière de nettoyer les sites d’incision et de changer les bandages si nécessaire.

Le port d’une gaine de compression est recommandé pour soutenir l'abdomen et aider à réduire l'enflure.

Il est conseillé de dormir en position semi-assise et d’éviter de se tenir totalement droit pendant les premiers jours pour éviter de tirer sur les sutures.

Convalescence et Reprise du Sport

Période de Convalescence

Les premières semaines après l’opération sont cruciales pour la récupération. Vous devez éviter les activités physiques intenses et toute activité qui pourrait solliciter les muscles abdominaux.

Vous pouvez ressentir une certaine gêne, des ecchymoses, et un gonflement, qui diminueront progressivement.

Des rendez-vous de suivi sont organisés pour surveiller votre guérison. Le Dr. Benadiba vérifiera les incisions, la position des drains (s'ils sont en place), et votre confort général.

Reprise Progressive

Les activités quotidiennes légères peuvent généralement être reprises après une à deux semaines. Il est important d’écouter votre corps et de ne pas forcer.

La reprise des activités sportives et des exercices plus intenses est généralement autorisée après 6 à 8 semaines, en fonction de votre progression et de l’avis du Dr. Benadiba. Il est conseillé de reprendre progressivement et d’éviter les exercices qui sollicitent fortement les muscles abdominaux.

Consultations de Suivi

Suivi Post-Opératoire

Des rendez-vous de suivi réguliers sont programmés pour surveiller votre guérison et évaluer les résultats de la chirurgie. Les premiers rendez-vous se font souvent à 1 semaine, 1 mois, puis 3 mois après l’opération.

Le Dr. Benadiba vérifiera les incisions, la position des drains (s'ils sont en place), et votre confort général. Il s’assurera également que vous ne présentez pas de signes d’infection ou d’autres complications.

Il répondra à toutes vos questions et ajustera les soins post-opératoires si nécessaire.

Suivi à Long Terme

Il est recommandé de continuer à voir le Dr. Benadiba pour des contrôles annuels ou en cas de problème. Cela permet de s’assurer que les résultats restent satisfaisants et que vous ne développez pas de complications à long terme.

Vous pouvez discuter avec le Dr. Benadiba de toute préoccupation à long terme, comme la nécessité éventuelle de retouches ou de traitements complémentaires pour maintenir les résultats.

Indications pour une Abdominoplastie

Excès de Peau et de Graisse :

La chirurgie est indiquée pour les patients ayant un excès de peau et de graisse dans la région abdominale qui ne peut pas être corrigé par l'alimentation et l'exercice seul. Diastasis Recti :

Le diastasis des muscles droits de l'abdomen (séparation des muscles abdominaux) peut être corrigé lors de l'abdominoplastie. Vergetures :

Bien que l'abdominoplastie ne puisse pas enlever toutes les vergetures, celles situées sur la peau excédentaire enlevée (sous le nombril) peuvent être éliminées ou améliorées.

Types d'Abdominoplastie

Abdominoplastie Complète :

Implique une incision horizontale longue au-dessus de la zone pubienne et parfois une incision autour du nombril pour enlever l'excès de peau au-dessus et en dessous de celui-ci. Mini-Abdominoplastie :

Implique une incision plus courte et ne traite que la zone sous le nombril. Elle est adaptée aux patients avec un excès de peau et de graisse limité. Abdominoplastie Circulaire :

Également connue sous le nom de lifting du bas du corps, cette procédure étend l'incision autour des flancs et du dos pour enlever l'excès de peau sur une plus grande zone.

Procédure Chirurgicale

Anesthésie :

L'abdominoplastie est réalisée sous anesthésie générale. Incisions :

Le chirurgien fait une incision horizontale dans la région située entre le pubis et le nombril.

Si nécessaire, une deuxième incision est faite autour du nombril pour enlever l'excès de peau dans la partie supérieure de l'abdomen. Raffermissement des Muscles :

Les muscles abdominaux relâchés ou séparés sont suturés pour créer une paroi abdominale plus ferme. Élimination de l'Excès de Peau et de Graisse :

L'excès de peau est retiré, et la peau restante est redrapée.

La liposuccion peut être utilisée en complément pour améliorer les contours. Repositionnement du Nombril :

Le nombril est repositionné à une position anatomique normale. Fermeture des Incisions :

Les incisions sont fermées avec des sutures, des adhésifs cutanés ou des bandes chirurgicales. Placement de Drains :

Des drains peuvent être placés sous la peau pour éliminer l'excès de liquide et réduire le gonflement.

Soins Post-Opératoires

Gestion de la Douleur :

Des analgésiques sont prescrits pour gérer la douleur post-opératoire. Soins des Incisions :

Les patients reçoivent des instructions sur la manière de nettoyer les incisions et de changer les bandages.

Le port d'une gaine de compression est recommandé pour soutenir l'abdomen et réduire l'enflure. Activités et Convalescence :

Il est conseillé de marcher dès que possible pour éviter les caillots sanguins.

Les activités intenses et le levage de charges lourdes doivent être évités pendant plusieurs semaines.

La reprise des activités normales et des exercices se fait progressivement, généralement après 6 à 8 semaines.

Risques et Complications

Infection

Saignement

Cicatrices

Nécrose cutanée

Thrombose veineuse profonde

Problèmes de cicatrisation

Comme toute intervention chirurgicale, l'abdominoplastie comporte des risques, notamment :En résumé, une abdominoplastie avec le Dr. Laurent Benadiba de MY Beauty Clinic à Genève est une procédure soigneusement planifiée et exécutée, avec une attention particulière portée à la sécurité et au confort du patient à chaque étape. Le suivi personnalisé assure une récupération optimale et des résultats satisfaisants.