Hyacorp Paris, injections et traitement

Dans ce cas, l'intervention se fait en ambulatoire, en milieu stérile et sous anesthésie locale : on pratique de très petites incisions de quelques millimètres dans lesquelles on introduit une microcanule, par laquelle on infiltre d'abord l'anesthésique puis l'acide hyaluronique, en prenant soin de le répartir "en éventail", en injectant un peu à la fois de manière à obtenir un résultat uniforme. Dans ce cas, le retour aux activités normales est immédiat, on s'assoit immédiatement, et seule une suture sur les accès est nécessaire pour éviter que l'acide hyaluronique ne s'échappe.



Il n'y a aucune précaution à prendre, il suffit d'éviter la salle de sport, la piscine et le sauna pendant la première semaine suivant les injections. Les premiers jours, un certain œdème apparaîtra dans la zone traitée, qui disparaîtra rapidement, rendant les résultats immédiatement évidents. Même dans ce cas, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une solution définitive, car l'acide hyaluronique est sujet à une réabsorption, bien que lente et progressive. C'est pourquoi une retouche est recommandée après six mois. Le grand avantage est que ce type de traitement peut également être effectué en été, car l'exposition ultérieure au soleil n'entraîne pas d'inconfort.



En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/traitement-hyacorp



josie bonet

