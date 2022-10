Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Hyperplastie adipeuse paradoxale

Indications, contre-indications et effets secondaires possibles de la cryolipolyse



La cryolipolyse est proposée comme une alternative non chirurgicale à la liposuccion en cas de panniculus adiposus localisé et superficiel spécifique. D'après notre expérience, nous préférons nettement la liposuccion à la cryolipolyse pour traiter le pannicule adipeux abdominal de manière uniforme et efficace, voyons pourquoi. Bien que le traitement soit non chirurgical, il n'est pas sans risque de traumatisme ; la sonde agit en effet dans le vide (en tirant considérablement sur la paroi abdominale).



La cryolipolyse, bien qu'étant une méthode non chirurgicale, n'est pas sans traumatisme ni effets secondaires possibles.



En raison du traumatisme possible, il existe une contre-indication à la cryolipolyse en cas de distension abdominale. En effet, la paroi abdominale au niveau de la ligne médiane est très fine et fragile.



Un effet secondaire rare mais possible de la cryolipolyse est alors l'hyperplasie adipeuse paradoxale PAH (Paradoxical Adipose Hyperplasia), où la graisse stimulée par le traitement au lieu de diminuer s'hypertrophie et augmente à moyen et long terme.



Cela provoque une zone en relief permanente visible, enflammée et inesthétique dans la zone traitée, qui devra être corrigée par une liposuccion.



Enfin, des lésions cutanées telles que des brûlures à basse température et une dépigmentation peuvent survenir. HAP (hyperplasie adipeuse paradoxale) et dépigmentation de la peau dans les résultats de la cryolipolyse Patient d'un autre établissement. HAP (hyperplasie paradoxale adipeuse) et dépigmentation de la peau comme effets secondaires de la cryolipolyse. Patient d'un autre établissement.

La cryolipolyse est absolument à éviter à proximité d'une chirurgie reconstructive abdominale, car elle peut ruiner le déroulement de l'intervention en raison du traumatisme et de la déformation que la partie abdominale assume une fois aspirée.



