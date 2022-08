Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Lausanne à découvrir en voiture

Vous pouvez louer une voiture chez Donilocation pour découvrir Lausanne sereinement !



Choses uniques à faire à Lausanne - la charmante ville olympique de la Suisse Quand on pense à la Suisse, les premières images qui viennent à l'esprit sont celles des Alpes, du délicieux chocolat Toblerone, et probablement du secret bancaire ! Cependant, un lieu commun souvent négligé par les touristes est la ville de Lausanne, une belle destination surplombant le lac Léman, connue sous le nom de Ville olympique ! Ayant visité cette charmante ville deux fois l'année dernière, je voulais partager avec vous ce qui la rend si spéciale et vous parler des meilleures choses à faire à Lausanne que vous ne pouvez pas vraiment faire ailleurs.

Alors, pourquoi Lausanne est-elle célèbre ?

Réputée pour être la capitale olympique, cette ville antique et montagneuse combine l'histoire et le patrimoine culturel de la Suisse avec les valeurs fortes du sport olympique. C'est ici que vous trouverez le Musée olympique, où vous pourrez tout apprendre sur l'histoire des Jeux olympiques et du comité qui les régit.

Vous trouverez également des dizaines d'attractions amusantes dans la ville et sur le lac voisin, ainsi que de nombreux endroits magnifiques pour prendre des photos, à explorer et à apprécier dans cette ville passionnante qu'est Lausanne. La ville est également célèbre pour son vin et son chocolat, l'un des chocolatiers les plus célèbres au monde se trouvant à quelques kilomètres de la ville.

Nous vous présentons ci-dessous les meilleures choses à faire dans la ville, afin que vous puissiez la considérer comme une option intéressante pour votre prochain voyage et peut-être même comme point de départ de votre épique Grand Train Tour de Suisse.

Préparez vous à une surcharge d'histoire, de culture et de nourriture...

Visiter le Musée olympique

Lausanne est le siège du Comité international olympique et abrite le Musée olympique, une vaste installation donnant sur le lac Léman. Ses trois étages décrivent l'histoire et les sports des jeux olympiques, faisant revivre les moments les plus inspirants de l'histoire.

Au troisième étage du musée se trouve une exposition interactive où vous pouvez défier vos amis et d'autres personnes sur plusieurs jeux.

Que vous soyez un passionné de sport ou non, l'exposition olympique est une attraction à ne pas manquer et de loin l'une des meilleures choses à faire à Lausanne, voire l'une des meilleures attractions de Suisse.

Profitez de la promenade d'Ouchy

L'un des meilleurs endroits pour traîner et se détendre dans la ville est le long quartier qui entoure le lac Léman, un parc ensoleillé rempli de gens qui se promènent, mangent des glaces et font des pique-niques.

Un excellent choix pour les couples et les familles est de louer un paddle board ou un pédalo pour faire des parcours sur le lac.

Il y a également des dizaines de bars et de cafés où vous pouvez profiter de la vue tout en vous laissant tenter par une excellente cuisine locale. Par exemple, la Crêperie d'Ouchy, où vous pourrez déguster certaines des meilleures crêpes de la ville, et le MGM Café, un excellent café touristique avec une belle vue sur le lac.

Faites une visite guidée des célébrités

L'une des choses que j'ai le plus appréciées en visitant Lausanne, c'est d'apprendre l'histoire fascinante de la ville, le nombre d'hôtels de luxe qui l'abritent et le nombre de célébrités qui y sont venues pour affaires ou pour le plaisir.

Il est amusant de faire une visite guidée à pied de la ville jusqu'au lac, en passant par les hôtels les plus célèbres de Lausanne, y compris les suites qui ont abrité Coco Chanel, Victor Hugo et Charlie Chaplin dans le passé, et des chefs d'État comme Barack Obama et Nelson Mandela plus récemment.

Les habitants vous raconteront où ils sont allés courir le matin, où ils ont bu et où ils ont mangé. Vous pouvez facilement fermer les yeux et imaginer ce qu'était Lausanne à la belle époque et combien l'architecture et le caractère de la ville ont été conservés grâce au statut de longue date de Lausanne en tant que ville totalement neutre en période de conflit.



Louer une voiture pour découvrir Lausanne : Quand on pense à la Suisse, les premières images qui viennent à l'esprit sont celles des Alpes, du délicieux chocolat Toblerone, et probablement du secret bancaire ! Cependant, un lieu commun souvent négligé par les touristes est la ville de Lausanne, une belle destination surplombant le lac Léman, connue sous le nom de Ville olympique ! Ayant visité cette charmante ville deux fois l'année dernière, je voulais partager avec vous ce qui la rend si spéciale et vous parler des meilleures choses à faire à Lausanne que vous ne pouvez pas vraiment faire ailleurs.Réputée pour être la capitale olympique, cette ville antique et montagneuse combine l'histoire et le patrimoine culturel de la Suisse avec les valeurs fortes du sport olympique. C'est ici que vous trouverez le Musée olympique, où vous pourrez tout apprendre sur l'histoire des Jeux olympiques et du comité qui les régit.Vous trouverez également des dizaines d'attractions amusantes dans la ville et sur le lac voisin, ainsi que de nombreux endroits magnifiques pour prendre des photos, à explorer et à apprécier dans cette ville passionnante qu'est Lausanne. La ville est également célèbre pour son vin et son chocolat, l'un des chocolatiers les plus célèbres au monde se trouvant à quelques kilomètres de la ville.Nous vous présentons ci-dessous les meilleures choses à faire dans la ville, afin que vous puissiez la considérer comme une option intéressante pour votre prochain voyage et peut-être même comme point de départ de votre épique Grand Train Tour de Suisse.Préparez vous à une surcharge d'histoire, de culture et de nourriture...Lausanne est le siège du Comité international olympique et abrite le Musée olympique, une vaste installation donnant sur le lac Léman. Ses trois étages décrivent l'histoire et les sports des jeux olympiques, faisant revivre les moments les plus inspirants de l'histoire.Au troisième étage du musée se trouve une exposition interactive où vous pouvez défier vos amis et d'autres personnes sur plusieurs jeux.Que vous soyez un passionné de sport ou non, l'exposition olympique est une attraction à ne pas manquer et de loin l'une des meilleures choses à faire à Lausanne, voire l'une des meilleures attractions de Suisse.L'un des meilleurs endroits pour traîner et se détendre dans la ville est le long quartier qui entoure le lac Léman, un parc ensoleillé rempli de gens qui se promènent, mangent des glaces et font des pique-niques.Un excellent choix pour les couples et les familles est de louer un paddle board ou un pédalo pour faire des parcours sur le lac.Il y a également des dizaines de bars et de cafés où vous pouvez profiter de la vue tout en vous laissant tenter par une excellente cuisine locale. Par exemple, la Crêperie d'Ouchy, où vous pourrez déguster certaines des meilleures crêpes de la ville, et le MGM Café, un excellent café touristique avec une belle vue sur le lac.L'une des choses que j'ai le plus appréciées en visitant Lausanne, c'est d'apprendre l'histoire fascinante de la ville, le nombre d'hôtels de luxe qui l'abritent et le nombre de célébrités qui y sont venues pour affaires ou pour le plaisir.Il est amusant de faire une visite guidée à pied de la ville jusqu'au lac, en passant par les hôtels les plus célèbres de Lausanne, y compris les suites qui ont abrité Coco Chanel, Victor Hugo et Charlie Chaplin dans le passé, et des chefs d'État comme Barack Obama et Nelson Mandela plus récemment.Les habitants vous raconteront où ils sont allés courir le matin, où ils ont bu et où ils ont mangé. Vous pouvez facilement fermer les yeux et imaginer ce qu'était Lausanne à la belle époque et combien l'architecture et le caractère de la ville ont été conservés grâce au statut de longue date de Lausanne en tant que ville totalement neutre en période de conflit.Louer une voiture pour découvrir Lausanne : Location auto | location automobile au meilleur prix (donilocation.ch)



josie bonet

Lu 29 fois











Flashback : < > Location de voiture Aigle en Suisse Stella Voyante et Love Coach Après la liposuccion du cou, comment cela se passe ? Infos Business | Italia