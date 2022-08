Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Location de voiture Aigle en Suisse

Utilisez votre statut de membre d'une agence de location de voitures Même avant la pénurie actuelle de voitures de location, le fait d'être membre d'un programme de location de voitures peut vous faire gagner une heure ou plus dans la file d'attente de certains points de prise en charge populaires. Aujourd'hui, cette heure d'avance sur les autres dans la file peut faire ou défaire vos chances de récupérer une voiture. Vous n'avez même pas besoin d'un statut d'élite spécifique pour pouvoir sauter le comptoir des voitures de location et choisir parmi les voitures de location restantes dans votre allée éligible.

Si vous avez un statut d'élite auprès d'un programme pour une location de voiture, cela pourrait vous aider. Il existe des cartes de crédit qui confèrent automatiquement un statut d'élite auprès des programmes de location de voitures.

Le statut d'élite d'un programme de location de voitures ne vous garantit pas une voiture à l'arrivée si le stock de véhicules est désert au moment de la prise en charge. Mais cela peut aider. Les sociétés de location de voitures ont des files d'attente spéciales (plus courtes) et des lots préférés pour les membres d'élite, ce qui peut améliorer vos chances d'obtenir une voiture de location. Vérifiez les emplacements hors aéroport Les agences de location de voitures situées en dehors des aéroports disposent parfois d'un plus grand nombre de véhicules.

Réserver une voiture de location pour la récupérer à l'aéroport est généralement la solution la plus simple. Descendez de l'avion, prenez une navette rapide et voilà, vous êtes au comptoir de location.

Mais si les aéroports sont pratiques, ils sont aussi très fréquentés par les voyageurs et les voitures s'y vendent parfois plus vite que dans les agences de location hors aéroport. Si vous avez des difficultés à trouver des voitures abordables ou disponibles à l'aéroport, vous pouvez consulter les autres agences de la ville. Leurs heures d'ouverture peuvent être plus limitées, mais leurs tarifs sont souvent plus bas, ce qui vous permettra d'économiser quelques dollars, à condition que le transport de l'aéroport à la station hors aéroport ne vous coûte pas trop cher.

Essayez un concessionnaire local Jusqu'à présent, nous avons passé en revue certaines des solutions les plus simples. Mais que faire si vous avez tout essayé et que vous n'avez toujours pas de voiture ?

Certains concessionnaires automobiles louent des véhicules au grand public.

Comme l'a fait une citoyenne lambda, si vous êtes coincé sans voiture, vous pouvez essayer d'en louer une auprès d'un concessionnaire local. Bien que tous les concessionnaires automobiles ne proposent pas de location au grand public, je peux confirmer que les marques ont des concessions et dans tout le pays où vous pouvez louer une voiture directement sur le terrain.

Pour réserver une voiture de location auprès d'un concessionnaire, vous devrez appeler directement le concessionnaire ou certains proposent même des réservations en ligne, ce qui vous évite de devoir vous coordonner par téléphone. Grâce à cette approche, vous pourrez peut-être tester votre future voiture tout en assurant votre transport.

Vous pourriez techniquement classer ce site dans la catégorie des sites de location de voitures chez les concessionnaires, mais mérite d'être mentionné car il simplifie le processus en ligne.

Voir aussi :

Alors que c'était auparavant disponible dans les aéroports, elle est passée à un modèle où les locations sont effectuées à partir d'un réseau de plus de 30 concessionnaires dans le pays, dans des villes et bien d'autres. Les prix varient mais peuvent commencer autour de 50 à 60 CHF par jour pour une Audi A4 et augmenter les jours de forte demande ou pour les véhicules plus grands.

Il est possible de faire livrer et récupérer votre Audi moyennant des frais supplémentaires. Pensez aux services de covoiturage Parfois, il n'y a pas moyen de contourner le problème : vous avez besoin d'une vraie voiture de location. Mais s'il n'y en a tout simplement pas, ou si vos projets n'exigent pas de vous déplacer beaucoup, envisagez de faire appel à un service de covoiturage pour vous rendre du point A au point B. Vous pourrez partager le coût du transport avec vos partenaires de voyage, si vous en avez, et ne pas vous soucier de payer des tarifs de location de voiture extravagants.

Un service de covoiturage est une option viable si vous ne conduisez pas sur de longues distances.

Vous pouvez également envisager de louer une navette aéroportuaire ou de vérifier auprès de votre hôtel s'il propose un service de ramassage à l'aéroport. Ou, si vous séjournez dans un Airbnb, vérifiez auprès de votre hôte s'il a des recommandations en matière de transport. Et qui sait, il pourrait même avoir une voiture à vous prêter ou vous proposer de venir vous chercher.



