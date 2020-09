Nigeria/Kaduna : « La castration chirurgicale », une punition pour les violeurs.

Au gré de toute cette montée de viol et d’agression sexuelle, les législateurs de l’Etat de Kaduna ont choisi comme punition la castration chirurgicale pour toute personne qui aura violé un enfant de moins de 14 ans. Etant encore un projet de loi, le gouverneur de l’Etat de Kaduna, Ahmad el-Rufai devra poser sa signature dessus pour en faire une loi. Une information relayée par le site officiel de la chaîne britannique BBC.



Ces genres de décisions font surface suite au nombre incessant qu’ont connu les Etats fédéraux du Nigéria, les années précédentes. Poussé à bout par cet acte sadique, les gouverneurs ont manifesté leur ras-le-bol. Certes, la loi nigériane réserve la perpétuité pour les coupables reconnus sur des enfants de 14 ans et plus mais les législateurs de chaque Etat ont le pouvoir d’appliquer leurs propres sanctions voire même la peine de mort.



C’est en Juillet dernier que le mécontentement face à ces actes inhumains a pris une autre ampleur suite à la mort d’une jeune fille. La jeune étudiante de 22 ans a été violée et battue à mort. Suite à ce meurtre, des milliers de personnes sont descendus dans la rue exigeant des sanctions très sévères pour les coupables de ces actes inhumains. Une pétition en ligne a même été signée par des milliers de personnes pour exprimer leur tristesse et leur rage. Sur Twitter des hashtag affluaient par millier « #WeareTired ». Ils espèrent qu’une sanction plus stricte et radicale sera votée.