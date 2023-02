Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Pourquoi développer une entreprise à Genève

Développer de manière efficace son activité est le soucis de tous les chefs d'entreprises ! Sachez pourquoi Genève vaut le coup pour les entrepreneurs !



Genève est un centre mondial pour les sciences de la vie et les industries médicales. Sa situation géographique lui permet d'atteindre facilement les patients de nombreux pays, tandis que sa main-d'œuvre de qualité attire les entreprises qui souhaitent embaucher des professionnels qualifiés. Genève dispose également d'un environnement fiscal attractif pour les entreprises, ce qui en fait un excellent endroit pour ouvrir une nouvelle entreprise.

Genève est un centre mondial pour les sciences de la vie et les industries médicales. Genève est située au cœur de l'Europe, près de la France et de l'Italie. Elle a accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée et accueille de nombreuses entreprises multinationales. La situation de la ville en fait une base idéale pour mener des affaires dans toute l'Europe, tout en offrant un accès facile aux marchés du monde entier grâce à son aéroport et à ses ports.

Genève abrite également de nombreuses organisations internationales telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Organisation internationale du travail (OIT). Ces organisations attirent de nombreuses personnes qui viennent ici spécifiquement pour leur travail - cela signifie qu'il y a de nombreuses possibilités d'emploi disponibles si vous le souhaitez ! La situation géographique de Genève permet d'atteindre facilement les patients dans de nombreux pays. Genève est un centre mondial pour les sciences de la vie et les industries médicales. La ville de Genève compte un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés, ce qui facilite le recrutement de talents.

La situation géographique de la Suisse permet d'atteindre facilement les patients de nombreux pays. Genève compte un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés, ce qui facilite le recrutement de talents. Genève est un lieu idéal pour les entreprises du secteur des sciences de la vie et des industries médicales. La ville abrite plusieurs grandes organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a son siège à Genève. Elle bénéficie également de sa position géographique : il est facile d'atteindre les patients de nombreux pays du monde entier grâce à sa situation au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie.

Genève compte un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés qui parlent couramment plusieurs langues telles que le français, l'italien et l'anglais - ce qui vous permet de recruter facilement des talents dans toute la Suisse ou à l'étranger en cas de besoin. En outre, vos employés apprécieront de vivre dans l'un des environnements fiscaux les plus bas d'Europe pour les entreprises, ainsi que de bénéficier d'une bonne qualité de vie selon l'enquête Mercer sur la qualité de vie 2017 (1ère). Genève dispose d'un environnement fiscal attractif pour les entreprises. L'environnement fiscal de Genève est attrayant pour les entreprises, car il offre des taux bas et des impôts payés en Suisse. Contrairement à de nombreux autres pays où votre entreprise est implantée, Genève n'impose pas vos bénéfices. Au lieu de cela, vous payez des impôts sur la base d'une assiette fiscale générale qui s'applique de la même manière à toutes les entreprises en Suisse (et qui permet donc également une plus grande transparence).

Cela signifie que si votre entreprise opère dans le canton de Genève sans faire d'investissements supplémentaires dans les infrastructures ou sans embaucher de nouveaux employés localement - par exemple en ouvrant un bureau ici - vous ne serez pas du tout imposé ! À retenir : Genève est un centre mondial pour les sciences de la vie et les industries médicales. La situation géographique de la ville permet d'atteindre facilement les patients de nombreux pays, tandis que sa population multiculturelle crée un vivier de talents diversifiés qui peut être exploité.

La ville compte un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés, ce qui facilite le recrutement de talents. Conclusion Genève est un endroit idéal pour développer votre entreprise. Elle offre de nombreux avantages, notamment des infrastructures solides et une main-d'œuvre qualifiée. Si vous cherchez à vous développer à l'international, nous vous recommandons de commencer par Genève comme base d'opérations.



