Stella Voyante et Love Coach

Stella est une love coach de plus en plus connue en Suisse ! Le Love Coaching est un outil qui est en vogue aux États-Unis depuis des années et qui est enfin disponible en Italie également. Grâce à elle, et aux stratégies et techniques qui la constituent, la personne a une opportunité puissante et unique de faire enfin basculer sa vie amoureuse, en laissant derrière elle échecs et défaites. En fait, la séduction est une caractéristique présente en chacun de nous. Le Love Coach vous aide à découvrir et à libérer votre potentiel intérieur. Le Love Coach est en fait un "coach sentimental" qui aide rapidement un couple en crise à améliorer et à transformer significativement sa vie amoureuse. Pour entrer dans la figure du Love Coach, il est d'abord nécessaire de clarifier qui il est et ce qu'il ne fait pas.



n'est ni un psychologue

n'est pas un psychothérapeute

n'est pas un thérapeute en général.

Le Love Coach n'est même pas une agence matrimoniale. Qui est donc cette figure, vers laquelle de plus en plus de personnes se tournent avec d'énormes avantages ?



Le Love Coach est un "coach sentimental" qui aide les couples en crise.



Qui est donc le Love Coach ?





Le Love Coach enseigne des techniques et amène le client à acquérir des outils et des méthodologies qui conduisent rapidement à un revirement significatif de la vie amoureuse. Le Love Coach est la personne qui vous aide à mettre en valeur votre capacité naturelle de séduction. Avec son aide, vous pourrez conquérir l'être aimé, séduire la femme de vos rêves, stimuler chez lui le désir de vous épouser. Grâce à des stratégies innovantes, vous apprendrez que vous aussi pouvez être charmant et séduisant et découvrir un nouveau potentiel en vous.



Vous apprendrez à connaître le langage de la séduction, qui est l'expression des émotions, analogique, non verbale, un langage qui va au-delà de la logique et qui vous permettra d'entrer en relation avec n'importe qui et en toute circonstance.



Ne manquez pas l'occasion de devenir séduisant et charmant.



Permettez-moi de vous poser quelques questions, auxquelles je vous demande de répondre.

Êtes-vous convaincu que trouver la bonne personne dépend de votre forme esthétique ?

Vous vous détestez et pensez que vous ne rencontrerez jamais quelqu'un à aimer ?

Croyez-vous que votre beauté ne vous fait rencontrer que des personnes superficielles qui ne remarquent pas votre potentiel intérieur ?

Trouvez-vous que les gens s'éloignent à cause de votre caractère ?

Ce ne sont là que quelques exemples de situations dans lesquelles se trouvaient mes clients avant de venir me voir et qu'ils ont surmontées avec l'aide du Love Coaching.



La capacité à séduire, à trouver l'âme sœur et à la garder.



La capacité à communiquer de manière séduisante, à vaincre sa timidité en amour et à laisser derrière soi les amours ratées.



Ce sont toutes des capacités naturelles qui sont présentes en chacun de nous mais que nous ne parvenons pas toujours à exprimer.



Michelle Desouches

