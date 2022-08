Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Location Porsche Cayenne

Vous avez envie de louer une très belle voiture de luxe ? Pensez à la Porsche Cayenne ! Ce sera une expérience de location de voiture unique !







Une symbiose parfaite



Les amateurs de Cayenne recherchent avant tout une symbiose parfaite entre deux mondes opposés. La GTS possède toutes les caractéristiques qui ont toujours été la marque de fabrique de Porsche. En cas de besoin, il peut faire appel à son couple de 620 Nm entre 1 800 et 4 500 tr/min. Le réglage actif des amortisseurs, qui réagissent précisément à chaque changement de terrain, et le système Torque-Vectoring (répartition automatique de la puissance) assurent une conduite souple, même dans les virages les plus serrés. D'autre part, le SUV de Zuffenhausen est un véhicule extrêmement confortable, même sur de longues distances, avec beaucoup d'espace pour les passagers et les bagages. De plus, son attelage peut supporter un poids allant jusqu'à 3,5 tonnes : parfait pour tracter une caravane, un transporteur de chevaux ou une remorque à bateau. Malgré le talent indéniable du Cayenne pour la conduite sur terrain accidenté, on n'en voit pas beaucoup en tout-terrain. Apparemment, la pensée commune est : "si je dois le faire, je peux toujours le faire". En réalité, s'il est mis à l'épreuve, le grand SUV de Porsche pourrait montrer son excellente traction sur la neige et la glace.



Les clients apprécient tout particulièrement la version GTS pour ses nombreuses options, proposées sous forme de pack à un prix très attractif. Il s'agit notamment de grandes roues noires, d'une carrosserie abaissée, de logos noirs, de sièges sport, d'aluminium foncé et d'applications en alcantara.



OPINION



Par rapport aux modèles précédents, le Cayenne actuel est beaucoup plus maniable et adapté à un usage quotidien. Grâce à la direction à essieu arrière (en option), les espaces de stationnement de plus en plus étroits ne mettront plus à l'épreuve la patience et la maniabilité des conducteurs. Ceux qui aiment le son impressionnant d'un moteur huit cylindres seront fascinés par le rugissement du Cayenne GTS. Le grand SUV de Porsche incarne le talent sportif et pratique comme aucun autre de sa catégorie et se targue d'une qualité incroyable.



https://donilocation.ch/vehicules/location-porsche-cayenne/



