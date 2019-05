Europe

Élections européennes 2019: Au secours !

A quelques minutes des résultats officiels, on s’attend à un raz de marée nationaliste et anti-européen. Pour que les responsables sachent bien à quoi s’attendre, ci-dessous quelques mots synonymes et contraires de « humaniste » et « philanthrope ».

Il y a quelques jours, je disais à un ami que l’unisson me semblait une notion importante. Voilà qu’aujourd’hui l’horreur me saisit en imaginant que le monde puisse basculer à l’unisson dans la haine. Au secours !



HUMANISME :

Altruisme, amour des hommes.

Mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir, visant l'épanouissement de l'homme rendu ainsi plus humain par la culture.

Attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines.



CONTRAIRES DE ALTRUISME :

Égoïste, personnel, exclusif, sec, égocentrique, mufle, narcissique, plein de soi, sans-coeur, sans-gêne, égocentriste, intéressé,insensible, ingrat, individualiste, indifférent, entier, bourgeois, avare, autolâtre, égotiste.



SYNONYMES DE MISANTHROPE : sauvage, chagrin, farouche, insociable, solitaire, misanthropique, inhospitalier, ermite, bourru, bilieux.



SYNONYMES DE PHILANTHROPE : généreux, humain, large, ouvert, libéral, charitable, bienfaisant, altruiste, bienfaiteur, donnant.